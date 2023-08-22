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وزيرا النفط التركي والعراقي يؤكدان أهمية استئناف تدفقات النفط

منذ ساعة واحدة
العراق وتركيا

العراق وتركيا

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قالت وكالة الأنباء العراقية إن وزير النفط العراقي ووزير الطاقة التركي أكدا الثلاثاء أهمية استئناف تدفقات النفط بعد الانتهاء من عمليات التأهيل للأنابيب.

ونقلت الوكالة عن وزارة النفط العراقية قولها في بيان إن “نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني التقى في أنقرة وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار”.

وأضاف البيان أن “الوزيرين ناقشا عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وشددا على أهمية خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا، واستئناف تدفقات النفط الخام، بعد الانتهاء من عمليات التأهيل والفحص اللازمة التي يتطلب تنفيذها بعد حادث الزلازل في شباط الماضي”.

    المصدر :
  • رويترز

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