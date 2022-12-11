الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزيرا خارجية الإمارات والسعودية يبحثان عددا من القضايا المشتركة

منذ 44 دقيقة
وزيرا خارجية الإمارات والسعودية

وزيرا خارجية الإمارات والسعودية

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق وخصوصية العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما.

تصريحات وزير الخارجية الإماراتية، جاءت خلال لقائه في العاصمة أبوظبي، الأحد، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحث اللقاء العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين الإمارات والسعودية ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات كافة في ضوء الشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وناقش اللقاء أيضا عددًا من القضايا التي تهم البلدين والملفات الخاصة بالتعاون العربي والخليجي المشترك.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الشيخ عبدالله بن زايد قوله خلال اللقاء، إن الإمارات والسعودية ترتبطان بشراكة إستراتيجية قوية ومستدامة تتعزز بشكل مستمر بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقد هنأ نظيره السعودي على نجاح الدورة الـ43 لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و”قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية” و”القمة العربية الصينية”، مشيدًا بنتائجهما ودورهما في ترسيخ علاقات مثمرة بين الصين ودول المنطقة وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس إيجابًا على المنطقة ويعزز أمنها واستقرارها وازدهارها.

    المزيد من أخبار العالم

    هجوم على قوات النظام- أرشيفية
    قتلى من قوات النظام بهجوم لفصائل المعارضة في إدلب واللاذقية
    إيران تتصدر دول العالم في الإعدامات
    إنتفاضة إيران
    تحت ضغط دولي ومحلي.. إيران توقف إعدام متظاهر
    الخطوط الجوية الهندية
    الخطوط الجوية الهندية تخطط لشراء نحو 500 طائرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    زينة ترحيني
    وفاة ملكة جمال سابقة في ظروف غامضة
    فرناندو سانتوس مدرب البرتغال وكريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    أول تصريح لمدرب البرتغال.. غير نادم على ما فعلته مع رونالدو!
    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالصور.. كريستيانو رونالدو ينهار باكياً بعد خسارة البرتغال أمام المغرب