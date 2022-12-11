وزيرا خارجية الإمارات والسعودية يبحثان عددا من القضايا المشتركة

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق وخصوصية العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما.

تصريحات وزير الخارجية الإماراتية، جاءت خلال لقائه في العاصمة أبوظبي، الأحد، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحث اللقاء العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين الإمارات والسعودية ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات كافة في ضوء الشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وناقش اللقاء أيضا عددًا من القضايا التي تهم البلدين والملفات الخاصة بالتعاون العربي والخليجي المشترك.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الشيخ عبدالله بن زايد قوله خلال اللقاء، إن الإمارات والسعودية ترتبطان بشراكة إستراتيجية قوية ومستدامة تتعزز بشكل مستمر بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقد هنأ نظيره السعودي على نجاح الدورة الـ43 لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و”قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية” و”القمة العربية الصينية”، مشيدًا بنتائجهما ودورهما في ترسيخ علاقات مثمرة بين الصين ودول المنطقة وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس إيجابًا على المنطقة ويعزز أمنها واستقرارها وازدهارها.