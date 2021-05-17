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وزيرا خارجية الإمارات والولايات المتحدة بحثا سبل تخفيف التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين

17 - مايو - 2021
عبد الله بن زايد وبلينكن

عبد الله بن زايد وبلينكن

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بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماؤاتي  خلال اتصال هاتفي مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تخفيف حدة التوترات، وتعزيز الجهود العالمية المبذولة من أجل وقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين، والانتقال إلى حلول شاملة ومستدامة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

واستعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الطرفان على عمق العلاقات الإماراتية – الأمريكية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين، وتهدف إلى تحقيق التنمية والرخاء لشعبيهما، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما أشار سموه إلى أن دولة الإمارات تدعم مساعي الولايات المتحدة الأمريكية وجهود هادي عمرو مبعوثها إلى الشرق الأوسط من أجل العمل على تهدئة الأوضاع، وتخفيف حدة التوترات ووقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين.

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