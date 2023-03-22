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وزيرا خارجية السعودية وإيران يتفقان على الاجتماع قريبا

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 23 - مارس - 2023 12:49 صباحًا
السعودية - إيران

السعودية - إيران

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (الخميس 23-3-2023) أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اتفق في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا وذلك “لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

وقالت الوكالة إن الوزيرين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واتفقت السعودية وإيران في وقت سابق من الشهر الجاري على استعادة العلاقات بعد سنوات من العداء الذي هدد الاستقرار والأمن في الخليج وساهم في تأجيج نزاعات في بلدان بالشرق الأوسط منها اليمن وسوريا.

يشار إلى أن البلدين، اتفقا في اجتماع عقد في العاصمة الصينية بكين يوم 10 مارس/ آذار، على عدم استخدام القوة العسكرية وعدم دعم الجماعات ضد بعضها البعض، مع استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 7 سنوات وإعادة فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين.

كما تدعو الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي وبدء مناقشات حول بناء إطار أمني إقليمي جديد “بينما ستواصل الصين الإشراف على كل هذه الخطوات”.

    المصدر :
  • رويترز

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