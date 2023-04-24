وزيرا خارجية السعودية والإمارات يبحثان جهود وقف التصعيد بالسودان

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الاثنين، مع نظيره الإماراتي الشيخ ‏عبد الله بن زايد آل نهيان الجهود الدولية المبذولة لوقف تطورات الأوضاع في السودان.

كما ناقشا في اتصالا هاتفي، السبل الملائمة لوقف التصعيد بما من شأنه حماية المدنيين ووقف العنف هناك، وفق ما نقلته “واس”.

إلى ذلك، هنّأ وزير الخارجية الإماراتي، الأمير فيصل بن فرحان بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من مواطني الدول الشقيقة والصديقة.

كما ثمن وزير الخارجية الإماراتي دور المملكة في عملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم من السودان إلى المملكة خلال عمليات الإجلاء الجارية حالياً.

وشكر وزير الخارجية الإماراتي نظيره السعودي على المساعدة في إجلاء مواطنين إماراتيين من السودان، مشيداً بالجهود البارزة التي تقوم بها الرياض في تنفيذ عمليات الإجلاء بالتعاون مع مختلف الدول، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وصلوا إلى جدة

وأعلنت السعودية أمس وصول أربع سفن تحمل 158 شخصاً من مواطنيها ورعايا 11 دولة أخرى جرى إجلاؤهم من السودان، حيث وصلوا إلى جدة قادمين من بورتسودان.

تأتي عملية الإجلاء إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان.

إجلاء دبلوماسيين ومسؤولين دوليين

وقالت وزارة الخارجية عبر بيان إنه جرى وصول مواطني المملكة الذين جرى إجلاؤهم من جمهورية السودان وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

كما أضاف البيان أن عدد المواطنين السعوديين الذين جرى إجلاؤهم 91، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من الدول الأخرى نحو 66 شخصاً، يمثلون مختلف الجنسيات من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر، وتونس، وباكستان والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو، إذ عملت السعودية على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.