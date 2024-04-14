وزيرا خارجية السعودية وقطر يبحثان مع نظيرهما الإيراني التصعيد في المنطقة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، ناقشا خلاله التطورات في المنطقة بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان “جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها”.

وذكرت وسائل إعلام رسمية قطرية أن وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني‭ ‬أجرى اتصالا هاتفيا أيضا مع أمير عبد اللهيان اليوم الأحد عبر فيه عن “قلق دولة قطر البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

في سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل مذكرا أعضاء المنظمة بأن الأعمال الانتقامية التي تنطوي على استخدام القوة محظورة بموجب القانون الدولي.

وقال جوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي “الشرق الأوسط على حافة الهاوية. شعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في صراع مدمر واسع النطاق. الآن حان الوقت لنزع فتيل الصراع وخفض التصعيد”.

وشنت إيران الهجوم ردا على ما يشتبه بأنها غارة إسرائيلية على مجمع سفارتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أدت إلى مقتل ضباط كبار بالحرس الثوري الإيراني.