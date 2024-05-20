وزيرا خارجية روسيا والصين يعقدان اجتماعا في آستانة

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد اجتماعا مع نظيره الصيني وانغ يي في آستانة عاصمة كازاخستان.

وأضافت الوكالة أن الوزيرين اجتمعا لبحث تنفيذ الاتفاقات الروسية الصينية التي تم التوصل إليها خلال زيارة رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين الأسبوع الماضي، وأيضا بحث الأحداث في إيران بعد أن لقي الرئيس ووزير الخارجية حتفهما في تحطم طائرة هليكوبتر.

وأعلنت إيران اليوم الاثنين 20 أيار/مايو الجاري، رسمياً مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحيتهم في إقليم ورزقان.