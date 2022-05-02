وزيرا دفاع روسيا وتركيا يبحثان الوضع في أوكرانيا

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره التركي خلوصي أكار الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى القضايا الإنسانية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشر اليوم: “أجريت مكالمة هاتفية في 2 مايو 2022 بين وزير دفاع روسيا سيرغي شويغو، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار بمبادرة من الجانب التركي”.

وأضافت: “خلال المكالمة، تم بحث الوضع الحالي في أوكرانيا، بالإضافة إلى القضايا الإنسانية”.

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه على اتصال دائم بوزارتي الدفاع الروسية والأوكرانية بشأن إجلاء الأتراك وغيرهم من المدنيين من ماريوبول بأوكرانيا.

وأعلنت تركيا، منذ اليوم الأول لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، أنها ستظل في حالة تنسيق مع الغرب وحلف شمال الأطلسي، لكنها في ذات الوقت لن تتجه إلى المخاطرة في علاقاتها مع روسيا، من خلال إبداء أي نوع من الاصطفاف الكلي مع أوكرانيا.

وصرح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أكثر من مرة، خلال الأيام الماضية، أن بلاده ستبقى في وضع “المتوازن” ما بين أوكرانيا وروسيا، فيما أشار مسؤولوه، وعلى رأسهم وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو إلى أن أنقرة تريد لعب “الوساطة” بين الطرفين المتحاربين، من أجل التوصل إلى حل سلمي.