الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزيرة: أوكرانيا قد تؤجل زيادة معاشات التقاعد

منذ 17 ثانية
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

تقول وزيرة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا، أوكسانا جولنوفيتش، إنه سيتسنى لبلادها صرف معاشات التقاعد حتى إذا لم تحصل على مساعدة مالية غربية حاسمة قريبا، لكن قد يتم تأجيل زيادة المعاشات لمواكبة ارتفاع الأسعار.

وتوجه كييف كل إيراداتها للدفاع منذ الغزو الروسي في فبراير\شباط 2022، وتعتمد على الدعم الأجنبي لتغطية كل شيء من معاشات التقاعد إلى مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وتم حجب حزم تمويل رئيسية، بما في ذلك 50 مليار يورو (55.54 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، في بروكسل وواشنطن.

وشددت الوزيرة على أن معاشات التقاعد، على عكس مدفوعات الرعاية الاجتماعية الأخرى، تمت تغطيتها من خلال وسائل مالية داخلية.

وصرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية لصحيفة فايننشال تايمز أمس الأربعاء 27\12\2023 بأن 500 ألف موظف حكومي و1.4 مليون معلم و10 ملايين متقاعد قد يواجهون تأخيرات في الحصول على رواتبهم إذا لم تتم الموافقة على المساعدات المالية الغربية قريبا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نائب أردني
فيديو.. نائب أردني أحرق علم إسرائيل خلال جلسة للبرلمان العربي
انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي
هبوط مخزونات الخام الأميركية بشكل حاد الأسبوع الماضي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
لافروف: الغرب يغير تكتيكاته واستراتيجيته بشأن أوكرانيا

الأكثر قراءة

قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
قائد الأركان الإسرائيلي: الموافقة على خطط الهجوم على لبنان "تمت"
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
عملية مثلثة الأضلاع بتوقيع "أميركي – إسرائيلي"
تلفريك جونية
بالفيديو.. حادث مرعب في تلفريك جونية وعالقون على ارتفاع كبير!