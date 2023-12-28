وزيرة: أوكرانيا قد تؤجل زيادة معاشات التقاعد

تقول وزيرة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا، أوكسانا جولنوفيتش، إنه سيتسنى لبلادها صرف معاشات التقاعد حتى إذا لم تحصل على مساعدة مالية غربية حاسمة قريبا، لكن قد يتم تأجيل زيادة المعاشات لمواكبة ارتفاع الأسعار.

وتوجه كييف كل إيراداتها للدفاع منذ الغزو الروسي في فبراير\شباط 2022، وتعتمد على الدعم الأجنبي لتغطية كل شيء من معاشات التقاعد إلى مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وتم حجب حزم تمويل رئيسية، بما في ذلك 50 مليار يورو (55.54 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، في بروكسل وواشنطن.

وشددت الوزيرة على أن معاشات التقاعد، على عكس مدفوعات الرعاية الاجتماعية الأخرى، تمت تغطيتها من خلال وسائل مالية داخلية.

وصرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية لصحيفة فايننشال تايمز أمس الأربعاء 27\12\2023 بأن 500 ألف موظف حكومي و1.4 مليون معلم و10 ملايين متقاعد قد يواجهون تأخيرات في الحصول على رواتبهم إذا لم تتم الموافقة على المساعدات المالية الغربية قريبا.