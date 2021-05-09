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وزيرة التجارة الأمريكية: أمامنا طريق طويل قبل أن نتعافى من كورونا

9 - مايو - 2021
أمريكا تواصل تسجيل إصابات جديدة بكورونا

أمريكا تواصل تسجيل وفيات جديدة بكورونا

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قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو يوم الأحد، إنه ما زال أمام الولايات المتحدة طريق طويل قبل أن تتعافى من تبعات جائحة كورونا.

وأضافت أن عدد الوظائف التي تم إعلانها الأسبوع الماضي وكانت أقل من المتوقع يمثل انعكاسا لذلك.

وقالت في تصريحات لشبكة “سي.بي.إس”: “أعتقد أن أمامنا طريقا طويلا لكي نتعافى من الجائحة.. كثير من الأمريكيين ما زالوا يكافحون كما أن هناك ثمانية ملايين وظيفة أقل مما كان عليه العدد قبل الجائحة”.

وتابعت: “نتخذ خطوات جريئة لكن هناك طريقا طويلا علينا أن نقطعه ومساعدة الأمريكيين في إيجاد الوظائف”.

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