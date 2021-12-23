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وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة تتعهد بتسريع جهود الإجلاء من أفغانستان

23 - ديسمبر - 2021

وزيرة الخارجية الألمانية

اسوشيتد برس
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تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة، بتسريع جهود إخراج آلاف الموظفين المحليين السابقين وآخرين من أفغانستان وذلك بعد أربعة أشهر من إنهاء عمل الجسر الجوي العسكري الألماني.

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا شارلوته بيربوك، أن أكثر من 15 ألف شخص وعدت ألمانيا باستقبالهم، ما زالوا في أفغانستان، إضافة إلى نحو 135 مواطنا ألمانيا. وأكدت قائلة “لم ننس أمرهم”.

وقالت الوزيرة إن ألمانيا تبحث سبل تسريع إجراءاتها لأن ” كل يوم مهم الآن، خاصة بالنسبة للسيدات والفتيات”.

وأضافت أن هناك حاجة إلى إجراء محادثات جديدة مع إيران وأوزبكستان وطاجيكستان ثلاث من دول جوار أفغانستان “لفتح مسارات خروج جديدة من البلاد”.

وأشارت الوزيرة إلى أن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية له “أولوية مطلقة”.

بيد أنها أوضحت أن موقف ألمانيا المعارض للاعتراف بحكومة “طالبان” يظل دون تغيير، قائلة إنه “لا يوجد أي سبب على الإطلاق لتعزيز الوضع السياسي لحكومة الأمر الواقع بقيادة “طالبان” بأي شكل من الأشكال”.

وسهلت ألمانيا حتى الآن مغادرة نحو 10 آلاف شخص منذ استيلاء حركة “طالبان” على كابل، و5300 آخرين على متن رحلاتها العسكرية الخاصة، و5 آلاف بوسائل أخرى بعد انتهاء أعمال الجسر الجوي أواخر أغسطس الماضي.

وتعمل ألمانيا بالتعاون مع باكستان وقطر على إخراج المواطنين من أفغانستان.

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