الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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وزيرة الخارجية الألمانية تشيد بطريقة تعامل تركيا مع ملف اللاجئين

منذ 51 دقيقة
علما ألمانيا وتركيا

علما ألمانيا وتركيا

أسوشيتد برس
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زارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، منظمات دعم حقوق المرأة والتضامن مع المهاجرين خلال زيارة إلى أنقرة، السبت.

وفي حديثها لوسائل الإعلام، قالت بيربوك إن ألمانيا تؤيد التزام تركيا بدمج ودعم المهاجرين الذين طلبوا اللجوء في البلاد.

وأشادت بالطريقة التي ترحب بها تركيا باللاجئين، قائلة إن “الأشخاص الذين يفرون إلى تركيا لا يتم الاعتناء بهم فحسب، بل يتم دمجهم ( في المجتمع) أيضا. فالأطفال لا يتمتعون فحسب بفرصة تعلم اللغة، بل أيضا بالاستمتاع واللعب مع الأطفال المحليين”.

تأتي تصريحاتها في أعقاب اجتماع يوم الجمعة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، وبدا التوتر خلال مؤتمر صحفي حيث تبادل الطرفان الشكاوى.

تأتي زيارة بيربوك لتركيا واجتماعها مع تشاوش أوغلو بعد إجرائها محادثات مع مسؤولين في اليونان، حيث انتقدت الوزيرة الألمانية تركيا بسبب تنازعها سيادة اليونان على جزر بالقرب من ساحلها.

وحثت بيربوك اليونان على التأكد من وقف أي عمليات تصد غير قانونية للمهاجرين على الحدود.

من جانبه دعا وزير الخارجية التركي ألمانيا إلى أن تكون “وسيطا نزيها” وألا تقف دائما في صف أثينا في النزاعات بين تركيا واليونان.

والتقت الوزيرة الألمانية بلاجئين في العاصمة التركية.

يشار إلى أن تركيا تستضيف نحو 3.7 ملايين سوري فروا من الحرب في بلادهم.

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