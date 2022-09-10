وزيرة الخارجية الألمانية: دعم أوكرانيا لن يتداعى

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن دعم برلين لأوكرانيا لن يتداعى في مواجهة انخفاض إمدادات الطاقة الروسية، وذلك لدى وصولها اليوم السبت في ثاني زيارة لها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت بيربوك في بيان “سنقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا”، مضيفة أن الدعم الألماني سيشمل الأسلحة وكذلك المساعدات الإنسانية والمالية.

وفي مايو أيار، أصبحت بيربوك أول عضو في الحكومة الألمانية يزور كييف منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وتسعى ألمانيا، إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، إلى دعم المنازل والصناعات المثقلة بالزيادة الإضافية في أسعار الطاقة بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1.

وقالت بيربوك إن فلاديمير “بوتين يراهن على مللنا من التعاطف مع معاناة أوكرانيا”.

وأضافت أن “هذه الخطة لن تنجح ويجب ألا تنجح، لأن كل أوروبا تعلم أن أوكرانيا تدافع عن سلامنا ونظامنا الأمني”.

وقالت بيربوك، التي من المقرر أن تلتقي نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا في وقت لاحق السبت، إن من الأمور التي تركز عليها زيارتها تقديم المساعدة لأوكرانيا في إزالة الألغام المضادة للأفراد التي تركتها القوات الروسية في أراض زراعية ومبان، وهي مهمة قالت إنها قد تستغرق عقودا.