الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزيرة الخارجية الألمانية: روسيا تهدد أوروبا بمطالب من الحرب الباردة

18 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2022 8:45 صباحًا
A A A
طباعة المقال

قبل ساعات من انعقاد مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي اليوم الجمعة،، اعتبرت ألمانيا أن روسيا تهدد أمن أوروبا برمتها.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن موسكو تُعرّض أمن أوروبا للخطر من خلال “مطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة”.

الحرب الباردة

كما أضافت في بيان أنّه “مع نشر غير مسبوق لقوّات روسية على الحدود مع أوكرانيا ومطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة، فإنّ روسيا تتحدّى المبادئ الأساسيّة لنظام السلام الأوروبي”، داعيةً موسكو إلى إظهار “جهود جادّة لخفض التصعيد”.

إلا أنها شددت في الوقت عينه على أن مجموعة السبع مستعدة لإجراء “حوار جاد مع الروس بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأشارت إلى أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذين يجتمعون السبت سيبعثون “رسالة وحدة”، مفادها “أننا مستعدون لحوار جاد حول الأمن للجميع”.

تصريحات بيربوك، جاءت قبيل اجتماع اليوم لقادة دوليّين ودبلوماسيّين رفيعي المستوى في ميونيخ، جنوب ألمانيا، يمتد من الجمعة إلى الأحد، لإجراء مناقشات حول قضايا الدفاع والأمن.

    المزيد من أخبار العالم

    جنود من جيش صربيا
    التوتر مستمر.. مناورات صربية في المنطقة الأمنية المحاذية لكوسوفو
    مظاهرة احتجاجاية على الأوضاع الإنسانية الصعبة في إقليم شينجيانغ الصيني
    عنف جنسي وتعذيب.. تقرير أممي يتهم الصين بانتهاكات ضد مسلمي "شينجيانغ"
    الناقلة (أفينيتي في)
    قناة السويس تنجو من أزمة جنوح جديدة لسفينة (أفينيتي في)

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
    لبنان
    ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
    رامي مخلوف
    ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!