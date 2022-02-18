وزيرة الخارجية الألمانية: روسيا تهدد أوروبا بمطالب من الحرب الباردة

قبل ساعات من انعقاد مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي اليوم الجمعة،، اعتبرت ألمانيا أن روسيا تهدد أمن أوروبا برمتها.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن موسكو تُعرّض أمن أوروبا للخطر من خلال “مطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة”.

الحرب الباردة

كما أضافت في بيان أنّه “مع نشر غير مسبوق لقوّات روسية على الحدود مع أوكرانيا ومطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة، فإنّ روسيا تتحدّى المبادئ الأساسيّة لنظام السلام الأوروبي”، داعيةً موسكو إلى إظهار “جهود جادّة لخفض التصعيد”.

إلا أنها شددت في الوقت عينه على أن مجموعة السبع مستعدة لإجراء “حوار جاد مع الروس بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأشارت إلى أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذين يجتمعون السبت سيبعثون “رسالة وحدة”، مفادها “أننا مستعدون لحوار جاد حول الأمن للجميع”.

تصريحات بيربوك، جاءت قبيل اجتماع اليوم لقادة دوليّين ودبلوماسيّين رفيعي المستوى في ميونيخ، جنوب ألمانيا، يمتد من الجمعة إلى الأحد، لإجراء مناقشات حول قضايا الدفاع والأمن.