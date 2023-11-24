وزيرة الخارجية الألمانية: 4 ألمان من بين الرهائن المفرج عنهم من غزة

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة، أن هناك أربعة ألمان من بين 24 رهينة أطلق سراحهم من الاحتجاز بغزة في اليوم الأول من هدنة تستمر لأربعة أيام في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت بيربوك على هامش مؤتمر لحزبها الخضر “أشعر بارتياح لا يصدق بعد إطلاق سراح 24 رهينة من غزة، من بينهم أربعة ألمان، ولأن أبا، بعد 49 يوما من الجحيم والخوف، سيستطيع أخيرا أن يحتضن ابنتيه الصغيرتين وزوجته”.

وتابعت “إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وخاصة الألمان منهم، يظل أولوية قصوى”.

وقالت الوزيرة إن الحكومة تقر أيضا بمعاناة سكان غزة.

وتعرضت الأجزاء الشمالية من القطاع لحرمان من المساعدات الخارجية لأسابيع، ووصف متحدث باسم الأمم المتحدة الوضع بأنه “جحيم على الأرض”.

وقالت بيربوك “يجب أن يستمر وقف إطلاق النار لأطول فترة ممكنة حاليا لضمان حصول سكان غزة على سلع حيوية مثل الأدوية والأغذية والمياه والمساعدات”.