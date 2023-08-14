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بعد تعطل طائرتها.. وزيرة الخارجية الألمانية تستأنف رحلتها إلى أستراليا

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2023 11:57 مساءً
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

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أشارت متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن الوزيرة أنالينا بيربوك استأنفت رحلتها إلى أستراليا اليوم الاثنين بعد توقف مؤقت بسبب مشكلات ميكانيكية في طائرتها.

وأضاف المتحدث على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة  باسم تويتر سابقا، أن الطائرة الحكومية اضطرت في وقت سابق اليوم إلى العودة إلى أبوظبي لأسباب تتعلق بالسلامة بعد عطل فني في جناحها.

ثم أكد المتحدث على نفس المنصة مساء اليوم أن الطائرة أصبحت جاهزة للطيران وأنها ستواصل رحلتها إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي.

وفي واقعة سابقة تعرضت طائرة كانت وزيرة الخارجية الألمانية على متنها لمشكلات تتعلق بعجلاتها عندما كانت في زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة في مايو أيار.

كما اضطرت الوزيرة لإلغاء رحلة للاجتماع مع نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي العام الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي عام 2018 غابت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل عن افتتاح قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بسبب “عطل خطير” أجبر طائرتها الحكومية على هبوط اضطراري.

    المصدر :
  • رويترز

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