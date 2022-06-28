وزيرة الخارجية البريطانية: لعدم السعي إلى تسوية سلمية في أوكرانيا

رأت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، أنه من الضروري تقديم كل الدعم الممكن لأوكرانيا، وحثت على عدم السعي إلى تسوية سلمية مبكرة من شأنها أن تجعل كييف تقدم تنازلات على الأرض.

وقالت تروس في مقابلة مع صحيفة “فيلت” الألمانية، إن “أول شيء يتعين علينا القيام به هو منح أوكرانيا كل دعم ممكن. إذا لم تنتصر أوكرانيا، فإن العواقب على بقية أوروبا ستكون خطيرة للغاية”.

وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية أن جواب الناتو عن تطورات الوضع حول أوكرانيا يجب أن يكون زيادة حضور الحلف في المنطقة، فضلا عن جعل حضوره له بعد استمراري وليس مؤقتا، مضيفة: “أعتقد أنه أمر مهم للغاية”.