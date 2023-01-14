وزيرة خارجية فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية إعدام أكبري

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن وزيرة الخارجية كاترين كولونا استدعت القائم بالأعمال الإيراني في باريس اليوم السبت بسبب إعدام مواطن بريطاني إيراني متهم بالتجسس.

وأضاف البيان أنه “تم تحذيره أيضا من أن انتهاكات إيران المتكررة للقانون الدولي لا يمكن أن تمر دون رد، خاصة فيما يتعلق بمعاملة الرعايا الأجانب الذين تحتجزهم بشكل تعسفي”.

وأعلن القضاء الإيراني في وقت سابق اليوم إعدام علي رضا أكبري، وهو مواطن بريطاني إيراني شغل في السابق منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، في تحد لنداءات من لندن لإطلاق سراحه.