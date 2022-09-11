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وزيرة الخزانة الأمريكية: أسعار النفط قد ترتفع في الشتاء

منذ 37 دقيقة
جانيت يلين

جانيت يلين

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأحد، إن الأمريكيين قد يشهدون زيادة في أسعار الغاز في الشتاء عندما يقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة، مضيفة أن الغرب يدرس وضع حد أقصى مقترح لأسعار صادرات النفط الروسية بهدف إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وقالت يلين لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية “إنها مخاطرة، وهي مخاطرة أننا نعمل على وضع سقف الأسعار لمحاولة معالجة (هذا الأمر”.

وأضافت أن الزيادة المحتملة في الأسعار قد تأتي لأن الاتحاد الأوروبي “سيتوقف في الغالب عن شراء النفط الروسي” ويفرض حظرا على الخدمات التي تسمح لروسيا بشحن النفط عن طريق الناقلات.

وتدعو خطة الحد الأقصى للأسعار التي وافقت عليها مجموعة السبع إلى رفض التأمين والتمويل والسمسرة والملاحة وغيرها من الخدمات لشحنات النفط المسعرة فوق سقف أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية والذي لم يُحدد بعد.

وقالت يلين إن سقف الأسعار يهدف إلى خفض الإيرادات التي يمكن أن تستخدمها روسيا لمواصلة الحرب في أوكرانيا مع الحفاظ على إمدادات النفط الروسية لإبقاء الأسعار العالمية منخفضة.

    المصدر :
  • رويترز

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