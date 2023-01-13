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وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من خطر التخلف عن سداد الديون مطلع يونيو

منذ 31 دقيقة
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين (الجمعة 13-1-2023) إن من المرجح أن تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى للديون المسموح به قانونا عند 31.4 تريليون دولار في 19 يناير كانون الثاني، مما سيضطر وزارة الخزانة لتطبيق تدابير استثنائية لإدارة السيولة يمكنها أن تحول دون التخلف عن سداد الديون حتى مطلع يونيو حزيران.

وقالت يلين في خطاب إلى قادة الكونجرس حثت فيه المشرعين على سرعة رفع سقف الدين “بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى ستكون وزارة الخزانة بحاجة إلى بدء تطبيق تدابير استثنائية معينة لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن التزاماتها”.

وأضافت في الخطاب “في حين لا تستطيع وزارة الخزانة في الوقت الحالي تقدير المدة التي ستمكننا التدابير الاستثنائية من مواصلة دفع الالتزامات الحكومية فيها، من غير المرجح استنفاد النقد والتدابير الاستثنائية قبل أوائل يونيو”.

وقالت يلين في خطابها إلى رئيس مجلس النواب الجديد كيفن مكارثي المنتمي إلى الحزب الجمهوري إن وزارة الخزانة تتوقع هذا الشهر تعليق الاستثمارات الجديدة في صندوقين حكوميين للتقاعد والرعاية الصحية بالإضافة إلى تعليق إعادة الاستثمار في صندوق استثمار الأوراق المالية الحكومية وهو جزء من خطة ادخارية لموظفي الحكومة.

وكتبت يلين لمكارثي ولقادة الكونجرس الآخرين “استخدام التدابير الاستثنائية يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها لفترة محدودة فحسب”.

وأضافت “لذلك من الضروري أن يتصرف الكونجرس في الوقت المناسب لزيادة سقف الدين أو تعليق العمل به. التخلف عن الوفاء بالتزامات الحكومة قد يسبب أضرارا يتعذر علاجها للاقتصاد الأمريكي ولمعايش الأمريكيين والاستقرار المالي العالمي”.

    المصدر :
  • رويترز

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