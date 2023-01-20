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وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر: هذا الأمر قد يقوض دور الدولار كعملة للاحتياطيات!

منذ ساعة واحدة
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين (الجمعة 20-1-2023) إن عجز الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية ويقوض دور الدولار كعملة للاحتياطيات.

ووصلت الحكومة الأمريكية إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار أمس الخميس مما يعكس حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة بالفعل.

وأبلغت يلين زعماء الكونجرس أن وزارتها بدأت في استخدام إجراءات استثنائية لإدارة السيولة يمكن أن تجنب البلاد خطر التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو حزيران.

وقالت يلين في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية “قد يتسبب (التخلف عن السداد) في أزمة مالية عالمية. ومن المؤكد أنه سيقوض دور الدولار كعملة للاحتياطي تستخدم في المعاملات في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت أن هذا الوضع قد يؤدي إلى فقد الكثير من الأفراد وظائفهم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

ويرفض البيت الأبيض التفاوض مع الجمهوريين المتشددين بشأن رفع سقف الدين، لأنه يرى أن الكثيرين منهم سيتراجعون عن مطالبهم في نهاية الأمر.

    المصدر :
  • رويترز

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