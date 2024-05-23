وزيرة الخزانة الأمريكية: عزل إسرائيل للبنوك الفلسطينية قد يخنق الاقتصاد الفلسطيني

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية وهي خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.

وأضافت يلين في تصريحات معدة سلفا قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وشركاءها “يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية”.

وأشار وزير المالية الإسرائيلي إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو تموز يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

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