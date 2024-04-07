وزيرة الخزانة الأمريكية: على واشنطن وبكين "مهمة" إدارة العلاقة المعقدة بشكل مسؤول

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لرئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ اليوم الأحد 7 نيسان/أبريل الجاري، إن قدرة البلدين على إجراء محادثات صعبة وضعت القوتين الاقتصاديتين العظميين على “أساس أكثر استقرارا” خلال العام الماضي.

وفي مستهل اجتماعهما في بكين، رد لي قائلا إنه يتعين على البلدين احترام بعضهما بعضا وإنه يجب أن يكونا شريكين لا خصمين، مضيفا أنه تم إحراز “تقدم بناء” خلال زيارة يلين.

وقالت يلين إن واشنطن وبكين عليهما “مهمة” إدارة العلاقة المعقدة بشكل مسؤول، وطرحت على القيادة الصينية موقفها الذي يدعو إلى كبح جماح طاقة التصنيع الفائضة للصين.

وأضافت يلين “في حين يتعين علينا بذل المزيد من الجهد فإنني أعتقد أننا وضعنا علاقتنا الثنائية على أساس أكثر استقرارا خلال العام الماضي”.

وتابعت “هذا لا يعني تجاهل خلافاتنا أو تجنب المحادثات الصعبة بل يعني إدراك أننا لا نستطيع إحراز تقدم إلا إذا تواصلنا بشكل مباشر ومنفتح مع بعضنا بعضا”.

وتتمثل الأولوية القصوى من زيارة يلين للصين في محاولة إقناع المسؤولين هناك بكبح الطاقة الإنتاجية الزائدة للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من تكنولوجيا الطاقة النظيفة باعتبار أنها تهدد الشركات المنافسة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وكانت الوزيرة الأمريكية قد زارت بكين في يوليو تموز 2023 لمحاولة تطبيع العلاقات الاقتصادية الثنائية بعد فترة من التوتر المتزايد الناجم عن الخلافات حول قضايا تتراوح من تايوان إلى أصل كوفيد-19 والنزاعات التجارية.