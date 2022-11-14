وزيرة الخزانة الأمريكية: فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي سيفيد الصين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين (الاثنين 14-11-2022) إن مشتريات الصين من النفط الروسي “تتماشي تماما” مع خطط الدول الغربية للإبقاء على الخام الروسي في السوق العالمية وإن بكين ستستفيد من آلية الجديدة لفرض حد أقصى التي سيتم تطبيقها في ديسمبر كانون الأول.

وقالت يلين للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا إنه سيكون لدى الصين والمشترين الآخرين للنفط الروسي نفوذ أكبر للتفاوض بشأن خفض الأسعار.

وأضافت يلين “نرى أن الحد الأقصى للسعر أمر يفيد الصين والهند و جميع مشتري النفط الروسي”.

في سياق متصل أشارت يلينإلى إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على شبكة عابرة للحدود تضم أفراد وشركات وتعمل على شراء تقنيات عسكرية للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا.

وأضافت بأن العقوبات ستستهدف 14 فردا و 28 كيانا، من بينهم ميسرون ماليون، ولكنها رفضت الإدلاء بتفاصيل عن أماكن تواجدهم. وأضافت أنه من المقرر صدور إعلان في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وقالت يلين للصحفيين “هذا جزء من جهدنا الأكبر لتعطيل جهود روسيا الحربية وحرمانها من المعدات التي تحتاجها من خلال العقوبات وقيود التصدير”.