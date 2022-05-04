وزيرة الخزانة الأميركية تلوّح بمزيد من العقوبات ضد روسيا

رأت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الأربعاء إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيحتاج إلى أن يكون “حاذقا” و”محظوظا أيضا” لقيادة الاقتصاد إلى تفادي ركود بينما يكافح البنك المركزي تضخما عند مستوى مرتفع جدا.

وأبلغت يلين خلال مؤتمر نظمته صحيفة وول ستريت جورنال أنها لديها ثقة كبيرة في القوة الحالية للاقتصاد الأميركي، لكن التضخم الذي هو حاليا عند أعلى مستوى في أربعة عقود، يمثل مشكلة ودفعه للإنخفاض هو الوظيفة الأساسية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

من جهة أخرى، أفادت يلين بأن الولايات المتحدة في محادثات مستمرة مع شركائها بشأن مزيد من العقوبات ضد روسيا وقد تتخذ “إجراءات إضافية” للضغط على موسكو لوقف حربها في أوكرانيا.

وأشارت يلين مؤتمرا نظمته صحيفة وول ستريت جورنال الى أنها لن تكشف عن أي إجراءت محددة، لكنها قالت إن من المرجح اتخاذ إجراءات إضافية “إذا واصلت روسيا هذه الحرب ضد أوكرانيا”.