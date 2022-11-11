وزيرة الداخلية الألمانية تعيد النظر في زيارة قطر في كأس العالم

أعلنت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير أنّ حضور وزيرة الداخلية الألمانية كأس العالم لكرة القدم في قطر، التي تبدأ في 20 تشرين الثاني، ليس بالأمر النهائي.

ونقل التقرير عن “نانسي فيزر”، التي أثارت غضب مسؤولين قطريين بسبب مخاوفها بشأن حقوق الإنسان في الدولة المضيفة، قولها “سأرى ما إذا كنت سأتمكن من السفر الأسبوع المقبل”.

وقالت فيزر في بداية الشهر الجاري خلال زيارة لقطر إنها ستحضر المباراة الأولى للمنتخب الألماني في 23 تشرين الثاني أمام اليابان، مشيرةً إلى أن الدوحة أكدت لها توفير ضمانات أمنية للأقليات.

وبث التلفزيون الرسمي الألماني في وقت سابق من هذا الأسبوع مقابلة مع أحد سفراء كأس العالم في قطر، وصف فيها المثلية الجنسية بأنها “خلل عقلي”، مما أدى إلى إعادة النظر في زيارة الوزيرة المقررة للدولة الخليجية.

ووفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة فرانكفورتر ألجماينة زونتاج تسايتونج، يعتقد 65 بالمئة من الألمان بأنه لم يكن ينبغي لقطر أن تفوز بتنظيم بطولة كأس العالم 2022.

واعتبر 82 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أنّ أكثر ما يثير القلق هو عدم احترام حقوق الإنسان في الدولة الخليجية، بينما انتقد حوالي 40 بالمئة توقيت البطولة وافتقار قطر لثقافة كرة القدم.