الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزيرة الداخلية الإسرائيلية للكنيست: للمصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان

منذ 14 دقيقة
إيليت شاكيد

إيليت شاكيد

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزيرة الداخلية الاسرائيلية ايليت شاكيد أنه “يحظر بأي شكل من الأشكال تمرير مثل هذا الاتفاق المهم دون مراجعة “الكنيست”، صاحب السيادة الحقيقي”، وذلك في ظل التوقعات بقرب التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

ودعت شاكيد، اليوم الإثنين، الكنيست لـ”المصادقة على الاتفاقية الناشئة مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية”.

وقالت شاكيد في تغريدة على حسابها عبر تويتر: “يُحظر تماماً تمرير مثل هذا الاتفاق المهم من دون مراجعة من قبل الحاكم الحقيقي، وهو الكنيست الإسرائيلي، يجب أن يوافق الكنيست على هذا الاتفاق. إنه حق للجمهور في اسرائيل لمعرفة تفاصيل الاتفاق”.

وختمت: “لن يتم اختطاف الطائرات هنا ويجب أن يكون كل شيء شفافاً تماماً”.

    المزيد من أخبار العالم

    تظاهرات داعمة للاحتجاجات الإيرانية
    بسبب قمع الاحتجاجات.. دول في الاتحاد الأوروبي تقترح عقوبات جديدة على إيران
    غرفة تحت الأرض في مدينة إزيوم - أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    تحقيق يكشف 10 مواقع للتعذيب في مدينة أوكرانية.. ضرب وصعق بالكهرباء وقصص دامية
    طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية "ماهان إير"
    تأهّب في الهند بعد تهديد بتفجير قنبلة على متن رحلة من إيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حسن نصرالله
    أول تعليق لنصر الله عن الأحداث في إيران.. "الحاكم الحقيقي هو المهدي المنتظر"!
    المقدم ربيع فقيه
    قوى الأمن تنعى ضابطاً كبيراً في شعبة المعلومات
    علامات قد تدل على مرحلة متقدّمة من سرطان المثانة.. إحداها في الرجلين!