وزيرة الداخلية الإسرائيلية للكنيست: للمصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان

أعلنت وزيرة الداخلية الاسرائيلية ايليت شاكيد أنه “يحظر بأي شكل من الأشكال تمرير مثل هذا الاتفاق المهم دون مراجعة “الكنيست”، صاحب السيادة الحقيقي”، وذلك في ظل التوقعات بقرب التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

ودعت شاكيد، اليوم الإثنين، الكنيست لـ”المصادقة على الاتفاقية الناشئة مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية”.

وقالت شاكيد في تغريدة على حسابها عبر تويتر: “يُحظر تماماً تمرير مثل هذا الاتفاق المهم من دون مراجعة من قبل الحاكم الحقيقي، وهو الكنيست الإسرائيلي، يجب أن يوافق الكنيست على هذا الاتفاق. إنه حق للجمهور في اسرائيل لمعرفة تفاصيل الاتفاق”.

وختمت: “لن يتم اختطاف الطائرات هنا ويجب أن يكون كل شيء شفافاً تماماً”.