وزيرة الدفاع الألمانية تطلب إعفاءها من منصبها

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت (الاثنين 16-1-2023) إنها طلبت من المستشار أولاف شولتس إعفاءها من منصبها مع ازدياد الشكوك في قدرتها على إعادة الجيش الألماني إلى وضع لائق في ظل الحرب في أوكرانيا.

وقالت لامبريشت التي تنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس في بيان “طلبت اليوم من المستشار إقالتي من منصب وزير الدفاع الاتحادي”.

يأتي قرار الاستقالة في الوقت الذي تتعرض فيه ألمانيا لضغوط للموافقة على زيادة الدعم العسكري الدولي لكييف فيما قوبلت القدرات الدفاعية الألمانية بالتشكيك بعد أن خرجت عدة دبابات مشاة من طراز بوما من الخدمة خلال مناورات عسكرية في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أن لامبريشت تعرضت في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب تعليقاتها المثيرة للجدل حول الحرب في أوكرانيا.

واهتزت صورة لامبريشت بسبب مقطع فيديو غير موفق لمناسبة الأعياد قالت فيه إنها ممتنة لكل “اللقاءات” التي سمح لها النزاع في أوكرانيا بإجرائها.

وفي كانون الثاني/يناير 2022، تعرضت لانتقادات لإعلانها إرسال 5000 خوذة إلى أوكرانيا التي كانت تطالب وقتذاك بأسلحة ثقيلة لحماية نفسها من صراع محتمل مع روسيا.

ووفقًا لمسح أجرته Civey في الآونة الأخيرة وشمل 5000 شخص، يؤيد 77% من الألمان رحيلها، بينما يرغب 13% فقط في بقائها بمنصبها.