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وزيرة الصحة الإسبانية: الإصابات بـ"جدري القرود" تتراجع

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2022 8:08 مساءً
تحليل جدري القرود

تحليل جدري القرود (رويترز)

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قبل ان ينتهي العالم بشكل نهائي من فيروس كورونا، كان جدري القرود يتنشر بسرعة في الدول الاوروبية.

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا داريا الاثنين، إن الإصابات الجديدة بفيروس جدري القرود تتراجع بشكل مطرد في إسبانيا، التي سجلت ثاني أعلى حصيلة في العالم للحالات في تفشي المرض هذا العام.

‬وأضافت الوزيرة بعد اجتماع مع السلطات الصحية في الأقاليم الإسبانية: “نحن في فترة مستقرة من تراجع المرض وانتقاله، “لكن” يجب توخي الحذر الشديد”.

‬‬وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إن من الممكن القضاء على جدري القرود في أوروبا، مستشهدة بأدلة على أن انتقال المرض، الذي أعلنته المنظمة حالة طوارئ صحية عالمية، يتباطأ في بعض البلدان.

‬وسجلت إسبانيا 6645 إصابة مؤكدة، وهي أعلى حصيلة في أوروبا والثانية بعد الولايات المتحدة على مستوى العالم، وحالتي وفاة منذ أن رصدت أول حالة بها في مايو أيار.

    المصدر :
  • رويترز

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