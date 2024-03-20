وزيرة الطاقة الأمريكية تحث الكونغرس على حظر اليورانيوم القادم من روسيا

أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم اليوم الأربعاء أنها تحث الكونغرس الأمريكي على حظر إمدادات اليورانيوم القادمة من روسيا لأن هذا من شأنه توفير أموال لدعم التطوير المحلي لوقود الجيل التالي من المفاعلات النووية.

وأقر مجلس النواب تشريعا في ديسمبر كانون الأول الماضي يحظر واردات الوقود اللازمة لمحطات الطاقة النووية في إطار رد واشنطن على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه المشرعون، فإن إقرار الحظر على الواردات قد يوفر التمويل لتوسيع تخصيب اليورانيوم المحلي وإنتاج وقود يورانيوم خاص يسمى (إتش.إيه.إل.إي.يو) لمفاعلات الجيل القادم.

وقالت جرانهولم في جلسة استماع بمجلس النواب بشأن موازنة وزارتها “نأمل أن نتمكن من تطبيق هذا الحظر من أجل تحرير تلك الأموال… يحدوني أمل قوي وأشجع الكونجرس على فعل ذلك حتى نتمكن من التحرك سريعا”.