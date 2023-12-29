وزيرة المالية الهندية: سنواصل شراء النفط من روسيا

قالت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامن، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستواصل شراء النفط من روسيا.

وأضافت سيتارامن في حديث مع طلاب “أعتقد بالفعل أن أسعار النفط العالمية تنخفض. إننا نواصل مشترياتنا من روسيا، وسيستمر ذلك”.

وفي نوفمبر الماضي، ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي لأعلى مستوى في أربعة أشهر مسجلة 1.6 مليون برميل يوميا بزيادة 3.1 بالمئة عن أكتوبر، بما شكل نحو 36 بالمئة من إجمالي واردات البلاد من النفط الشهر الماضي، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر تجارية.

وأصبحت موسكو أكبر مزود للهند بالنفط هذا العام مع انجذاب نيودلهي لتخفيضات على النفط الروسي بعد أن استبعدت شركات غربية عمليات الشراء من موسكو بعد حربها ضد أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

وفي العادة اعتمدت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، على منتجين في الشرق الأوسط للوفاء بأغلب احتياجاتها من النفط ونادرا ما كانت تشتري من روسيا في السابق بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

وأظهرت البيانات أن واردات الهند الشهر الماضي وصلت في الإجمال إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميا وهو تراجع نسبته 4.5 بالمئة عن أكتوبر لكنه ارتفاع بنسبة 13 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

وجاء العراق تليه السعودية على قائمة أكبر مزودي الهند بالنفط بعد روسيا في نوفمبر.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي الذي بدأ في الأول من أبريل، ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي 77 بالمئة بمتوسط 1.7 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أيضا أن زيادة واردات الهند من النفط الروسي قللت أيضا من نصيب دول أوبك في ذات الفترة إلى 48 بالمئة مقارنة بنحو 62 بالمئة في ذات الفترة من العام الماضي.