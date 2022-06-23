وزيرة بريطانية تدعو المزيد من الدول لمعاقبة روسيا

حثت وزيرة الدولة البريطانية للتجارة الدولية آن ماري تريفيليان الخميس الواقع في 23 حزيران، المزيد من الدول على معاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا .

وأشارت تريفيليان في حديث لرويترز الى أن غزو أوكرانيا “كان حربا بشعة غير مبررة وغير مشروعة”.

وأضافت: “نحث جميع الدول على الوقوف بجانبنا في توضيح ذلك بشكل كامل وفرض العقوبات والقيود على الذين اختاروا دعم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

يذكر أن وزارة التجارة الأميركية أفادت في وقت سابق، بأن طائرة من طراز بوينج 787 دريملاينر مملوكة للملياردير المقرب من السلطة الروسية رومان أبراموفيتش وصلت إلى دبي في آذار. وقضت محكمة أميركية باحتجازها.

وقال مصدران دبلوماسيان لرويترز إن المسؤولين الإماراتيين حاولوا، في أحاديث خاصة، طمأنة نظرائهم الأجانب بالقول إن الروس الخاضعين للعقوبات لن يتمكنوا من إقامة أعمال في الإمارات.

وردت الوزيرة على سؤال عما إذا كانت هناك شكوك تساور بريطانيا بأن الروس يستخدمون الإمارات للتحايل على العقوبات قائلة إن فرض العقوبات كان قرارا سياديا دون أن ترد على ما إذا كان هناك عدم ارتياح إزاء ذلك.

وتقوم تريفيليان بزيارة للمنطقة تستغرق يومين بدأت خلالها مفاوضات للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت إنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال ما بين 12 و24 شهرا مع مجلس التعاون الخليجي الذي يمثل سابع أكبر سوق تصديرية لبريطانيا والذي لم يوقع أي اتفاق للتجارة الحرة منذ أكثر من عشر سنوات.

وأضافت: “نريد القيام بشيء يمكننا جميعا إدارته والمضي قدما به”.