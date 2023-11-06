الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزيرة بلجيكية: كل الدلائل تشير إلى أن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب"

منذ 44 دقيقة
كارولين غينيز

كارولين غينيز

A A A
طباعة المقال

أشارت وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينّيز إلى أنه يجب التحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة، وأكدت أن كل الدلائل تشير إلى ذلك.

وأضاف الوزيرة أن إسرائيل تعاقب المدنيين الأبرياء بشكل انتقامي وهناك انتهاك لقوانين الحرب.

وأشارت غينّيز إلى أن بلادها تحتاج لدراسة إجراءات ضد إسرائيل تشمل المنتجات وحظر دخول كبار الشخصيات.

وكانت تصريحات سابقة للوزيرة البلجيكية في سبتمبر/أيلول الماضي عن انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين، أثارت أزمة دبلوماسية مع تل أبيب، وفق ما أورد إعلام بلجيكي.

وتحدثت الوزيرة وقتها في لقاء صحفي عن قتل الأطفال الفلسطينيين ومسح قرى بكاملها من الخريطة وتدمير مدارس وأحياء ممولة من الاتحاد الأوروبي، وذلك كله قبل الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ولليوم الـ32 من الحرب على غزة، كثفت إسرائيل من غاراتها على القطاع مستهدفة أحياء سكنية ومرافق حيوية ومستشفيات؛ ما أدى لاستشهاد أكثر من 10 آلاف حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال.

في حين تتصدى فصائل المقاومة لمحاولات جيش الاحتلال التوغل داخل القطاع وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفه تضاف إلى أكثر من 1400 قتيل و240 أسيرا كانوا سقطوا جراء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي: قمنا بتدمير سفينة روسية كبيرة في البحر الأسود
    شرطة لندن
    شرطة لندن تطلب عدم التظاهر في ذكرى يوم الهدنة
    ترامب وبايدن
    استطلاع يظهر تراجع في شعبية بايدن.. وترامب يتقدم في 5 ولايات رئيسية

    الأكثر قراءة

    طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي
    حركة مطار رفيق الحريري.. تراجع القادمين 20% وزيادة المغادرين 4%
    قصف إسرائيلي على سيارة مدنية جنوب لبنان
    فيديو.. استشهاد 3 أطفال باستهداف العدو الإسرائيلي لسيارة تقلهم جنوب لبنان
    قذيفة "الياسين-105"
    طوفان الأقصى
    أسقطت الميركافا والنمر.. معلومات خطيرة عن قذيفة "الياسين-105" والمسافة صفر