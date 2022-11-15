وزيرة خارجية ألمانيا: إيران تنتهك كل نقاط الاتفاق النووي تقريباً

أكدت وزيرة خارجية ألمانيا، الثلاثاء، أن إيران تنتهك كل نقاط الاتفاق النووي تقريباً، داعية طهران إلى السماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى مواقعها النووية.

وقالت أنالينا بيربوك، في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، أنه لا توجد محادثات جارية مع إيران حالياً.

كما أضافت “مجلس محافظي الوكالة الذرية سيصوت غدا على قرار يدعو إيران للتعاون”.

وكان المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، أفاد في وقت سابق بأن إيران لم تقدم أي جديد خلال اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة (في الثاني من نوفمبر الحالي) في فيينا بشأن برنامجها النووي.

إلا أنه لفت إلى أن وفداً فنياً من الوكالة سيزور طهران خلال الأسبوعين المقبلين، بعد أن وافقت السلطات الإيرانية على تلك الزيارة لتقديم إجابات انتظرتها طويلا الوكالة ومجلس محافظيها، بشأن مصدر جزيئات يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية.

إلى ذلك، تطرقت الوزيرة الألمانية إلى حملة القمع الإيرانية في وجه الاحتجاجات الشعبية التي طوت شهرها الثاني، وقالت “نرى وحشية من قبل النظام الإيراني ضد الشعب”.

وتعود ازمة الاحتجاجات في الشوارع الايرانية الى 16 سبتمبر\ايلول الماضي بعد مقتل الشابة مهسا اميني، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة، والتظاهرات لم تهدأ في إيران ومدنها.

فقد أشعل موتها احتجاجات غير مسبوقة منذ ثلاث سنوات، تقدمتها في معظم الأحيان الشريحة الشابة في البلاد.

فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل المئات منهم. وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان “هرانا” أن 314 متظاهراً قتلوا في الاضطرابات، بينهم 47 قاصراً. كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصاً، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة.