وزيرة خارجية ألمانيا تحث إيران على المساعدة في منع التصعيد بالشرق الأوسط

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لنظيرها الإيراني علي باقري كني إنه “يتعيّن على إيران المساعدة في منع المزيد من تصعيد الوضع في الشرق الأوسط”.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن بيربوك قالت في مكالمة هاتفية مع كني اليوم الجمعة “يجب منع المزيد من التصعيد بأي ثمن، ويجب على إيران أيضا أن تساهم في ذلك”.

وفي السياق، ذكرت مصادر أمركية مسؤولة، في تصريحات لشبكة CNN: “إن الولايات المتحدة تحرك قواتها بالقرب من إسرائيل ولبنان وسط مخاوف من تصاعد الهجمات عبر الحدود، بما في ذلك القوات القادرة على تنفيذ عملية إجلاء للمواطنين الأمريكيين”.

وقالت القوات البحرية الأمريكية: “إن السفينة “واسب” ومجموعتها البرمائية، والتي تضم وحدة استطلاع قادرة على تنفيذ عمليات خاصة، وإحدى المهام الأساسية لها تنفيذ عملية إخلاء، انتقلت إلى البحر الأبيض المتوسط ​الأربعاء”، وذكر مصدر مسؤول أن عملية نشر السفن كانت جزءا من “جهد مخطط له منذ فترة طويلة”.

وقال مصدر مسؤول آخر: “إن المخاوف من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله دفعت الولايات المتحدة إلى نقل السفن العسكرية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط”، حيث صرح المسؤولون الإسرائيليون بأنهم مستعدون للقيام بـ”عمل مكثف” في جنوب لبنان.

والخميس، حثت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنينها مرة أخرى على “إعادة النظر بقوة في السفر” إلى لبنان، محذرة من أن “البيئة الأمنية لا تزال معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة”.

ولم تأمر الولايات المتحدة بإجلاء مواطنيها من لبنان- وهو ما يسمى إجلاء غير المقاتلين، لكن البيت الأبيض خطط لهذا الاحتمال.