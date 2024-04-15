وزيرة خارجية ألمانيا: تدعو إلى تفادي التصعيد بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين 15 نيسان/أبريل الجاري، إن إسرائيل عليها إعمال الدبلوماسية الآن للاحتفاظ “بالانتصار الدفاعي” الذي حققته خلال الهجوم الإيراني، كما ينبغي على جميع الأطراف العمل على منع تصاعد الصراع في المنطقة .

وأضافت أنها تحدثت إلى نظيرها الإيراني أمس الأحد وحذرته بوضوح من المزيد من التصعيد.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.

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