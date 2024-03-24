وزيرة خارجية ألمانيا تزور الشرق الأوسط وتطالب بمزيد من المساعدات الإنسانية لغزة

أفادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان إنها ستتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم الأحد 24 مارس/آذار 2024، لأن المساعدات التي تدخل قطاع غزة غير كافية ويتعين على الحكومة الإسرائيلية فتح المعابر الحدودية أمام المزيد منها.

وقبل زيارتها مصر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، ذكرت بيربوك أن كل صندوق مساعدات على الشاحنات أمام سياج غزة الحدودي يزيد من عدد الصناديق التي ترفض إسرائيل دخولها.

ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل، زارت بيربوك المنطقة ست مرات وقالت إنها ستزورها مجددا لفعل كل ما بوسعها لإيجاد حل.

وقالت بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر “عمليات الإنزال الجوي أو الجسور البحرية ليست حلا مستداما”، مضيفة أن التحرك العسكري له حدود في القانون الدولي الإنساني.

وتابعت “لا بد لحماس أن تلقي السلاح وألا تعرض شعب إسرائيل مجددا لفزع السابع من أكتوبر. لكن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق بشكل عسكري بحت”.

وأشارت بيربوك إلى أن وقف إطلاق النار الفوري لأسباب إنسانية يؤدي إلى وقف دائم للقتال هو فقط ما سيبقي آمال السلام حية وسينهي معاناة جميع الأطراف.

وذكرت أن مناقشاتها ستركز على الشكل المحتمل للأفق السياسي. وأضافت أن تصور حل الدولتين بوجود سلطة فلسطينية خضعت للإصلاح كخطوة أولى نحو دولة فلسطينية ديمقراطية هو وحده ما قد يوفر للناس حياة آمنة وكريمة.