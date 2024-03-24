الأحد 14 رمضان 1445 ﻫ - 24 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزيرة خارجية ألمانيا تزور الشرق الأوسط وتطالب بمزيد من المساعدات الإنسانية لغزة

منذ ساعة واحدة
وزيرة خارجية ألمانيا

وزيرة خارجية ألمانيا

A A A
طباعة المقال

أفادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان إنها ستتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم الأحد 24 مارس/آذار 2024، لأن المساعدات التي تدخل قطاع غزة غير كافية ويتعين على الحكومة الإسرائيلية فتح المعابر الحدودية أمام المزيد منها.

وقبل زيارتها مصر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، ذكرت بيربوك أن كل صندوق مساعدات على الشاحنات أمام سياج غزة الحدودي يزيد من عدد الصناديق التي ترفض إسرائيل دخولها.

ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل، زارت بيربوك المنطقة ست مرات وقالت إنها ستزورها مجددا لفعل كل ما بوسعها لإيجاد حل.

وقالت بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر “عمليات الإنزال الجوي أو الجسور البحرية ليست حلا مستداما”، مضيفة أن التحرك العسكري له حدود في القانون الدولي الإنساني.

وتابعت “لا بد لحماس أن تلقي السلاح وألا تعرض شعب إسرائيل مجددا لفزع السابع من أكتوبر. لكن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق بشكل عسكري بحت”.

وأشارت بيربوك إلى أن وقف إطلاق النار الفوري لأسباب إنسانية يؤدي إلى وقف دائم للقتال هو فقط ما سيبقي آمال السلام حية وسينهي معاناة جميع الأطراف.

وذكرت أن مناقشاتها ستركز على الشكل المحتمل للأفق السياسي. وأضافت أن تصور حل الدولتين بوجود سلطة فلسطينية خضعت للإصلاح كخطوة أولى نحو دولة فلسطينية ديمقراطية هو وحده ما قد يوفر للناس حياة آمنة وكريمة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

القوات الأمريكية في العراق
الولايات المتحدة تقول إن "داعش" لا يزال مصدر تهديد في العراق
الدفاعات الجوية الروسية
روسيا تعلن إسقاط 22 صاروخاً أطلقتهم أوكرانيا على بيلغورود
مقر الأونروا في غزة
غزة تحت النار
أونروا: إسرائيل أبلغتنا بأنها لن تسمح بدخول قوافلنا المحملة بالأغذية لشمال غزة

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية تستهدف بعلبك شرق لبنان
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بعلبك شرق لبنان
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
تصريحات مفاجئة لضابط إسرائيلي كبير: نحن سمحنا لحزب الله بهذا الأمر!
جورج غالاوي
فيديو.. برلماني بريطاني يكشف هدف بناء الميناء العائم في غزة