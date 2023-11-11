السبت 27 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 11 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزيرة خارجية ألمانيا تطالب باحتواء الأزمة الإنسانية في غزة

منذ 18 دقيقة
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

A A A
طباعة المقال

ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها إلى تل أبيب، يوم السبت، أنه يتعين على المجتمع الدولي التركيز على الحد من تداعيات العمليات العسكرية الدائرة في غزة على السكان المدنيين.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي بعد لقاء مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في اليوم الثاني من جولتها بالشرق الأوسط “يجب أن تتعاون جميع الدول، التي ترغب في المساعدة على ضمان احتواء المعاناة الإنسانية بغض النظر عن الطرف الذي تدين له بالولاء، حتى لو اضطرت إلى مواجهة معارضة”.

وأضافت “هذا ما اقترحته في الخليج والضفة الغربية واليوم في إسرائيل وهذا ما سأنقله أيضا إلى بروكسل (لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي)”.

وشملت جولة بيربوك في المنطقة زيارة الإمارات والسعودية. كما التقت بمسؤولين فلسطينيين في رام الله، مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وطالبت السعودية ودول إسلامية أخرى اليوم السبت بوقف فوري للعمليات العسكرية في غزة ورفضت تبرير إسرائيل لتصرفاتها بحق الفلسطينيين بأنها دفاع عن النفس.

وتساءلت بيربوك عن سبل دفاع إسرائيل عن نفسها في حالة التوصل لوقف كامل لإطلاق النار، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يزال غير واضح.

لكنها شددت على ضرورة التوصل لهدنات إنسانية من أجل إيصال المساعدات إلى غزة وحماية الأرواح.

وقالت بيربوك “أكدت لزميلي إيلي كوهين تضامن ألمانيا الراسخ مع إسرائيل… العالم ينظر إلى حرب لم تشعلها إسرائيل بتصورات مسبقة مختلفة عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومعاناة سكان غزة الذين تستخدمهم حماس دروعا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون إعادة الأسرى
مظاهرات حاشدة في لندن دعماً لغزة
رداً على خطاب العنصرية في بريطانيا
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري
غزة تحت النار
هاغاري: هناك مجهود استخباراتي كبير لمعرفة أماكن وجود الأسرى

الأكثر قراءة

دبابات إسرائيلية
طوفان الأقصى
حرب شوارع والدبابات الإسرائيلية وسط قطاع غزة للمرة الأولى
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
المخابرات الأميركية تشكك بقدرة إسرائيل.. وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل هامة!
حزب الله
بعد رعب "طوفان الأقصى".. دعوة إسرائيليّة لضرب "حزب الله" وإبعاده إلى ما وراء الليطاني