وزيرة خارجية ألمانيا تلغي زيارتها إلى أستراليا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الثلاثاء، إنها اضطرت لإلغاء جولتها التي كانت من المقرر أن تستمر أسبوعا إلى منطقة المحيط الهندي والهادي بسبب مشاكلات فنية في الطائرة الحكومية التي تستقلها.

وذكرت بيربوك على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر، “جربنا كل شيء.. لكن مع الأسف من المستحيل لوجيستيا مواصلة رحلتي إلى منطقة المحيط الهندي والهادي”.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس أن الطائرة حاولت أمس الاثنين الإقلاع من أجل الرحلة من أبوظبي مرتين لكنها اضطرت للعودة مرة أخرى لدواعي السلامة بسبب عطل فني في الأجزاء التي تتحكم في وضعية الجناحين.

وكان من المقرر أن تسافر بيربوك إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي.

وفي العام الماضي، اضطرت بيربوك لإلغاء رحلة للقاء نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي عام 2018 اضطرت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل لتفويت افتتاح قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بسبب “عطل خطير” أجبر طائرتها الحكومية على تنفيذ هبوط اضطراري.