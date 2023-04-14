الجمعة 23 رمضان 1444 ﻫ - 14 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزيرة خارجية ألمانيا: لماذا لا تدعو الصين "المعتدي الروسي بوقف الحرب"؟

منذ ساعة واحدة
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

A A A
طباعة المقال

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة، بكين إلى مطالبة “المعتدي الروسي بوقف الحرب” في أوكرانيا، معتبرةً أنه “لا يوجد دولة أخرى لها تأثير على روسيا أكثر من الصين”.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحافي في بكين، إلى جانب نظيرها الصيني تشين غانغ: “يجب أن أقول بصراحة إنني أتساءل لماذا لا يتضمن الموقف الصيني حتى الآن طلبًا للمعتدي الروسي بوقف الحرب”.

ورأت بيربوك أن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ مؤخراً إلى موسكو أظهرت “أنه لا يوجد بلد آخر له تأثير على روسيا أكثر من الصين وأن قرار استخدام هذا التأثير يؤثر بشكل مباشر على المصالح الأساسية لأوروبا”.

بدوره، قال وزير الخارجية الصيني إن بلاده مستعدة للعمل مع ألمانيا في مجالي الاقتصاد والتجارة، وإن البلدين شريكان لا خصمان، وأضاف أنّ تعمّد كبح التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي سيأتي بنتائج عكسية.

    المزيد من أخبار العالم

    صندوق النقد الدولي
    الصين تُساهم بثلث النمو العالميّ.. ومزيد من الفرص للدول الأخرى!
    النفط الروسي
    رغم العقوبات.. صادرات النفط الروسي في أعلى مستوى منذ 2020
    قوات الشرطة في الإكوادور
    بينهم 3 حارسات لسجن.. 5 قتلى في هجومين مسلّحين في الإكوادور

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    بعد الطقس الشتويّ البارد.. استعدّوا لارتفاع كبير في الحرارة!
    بطاقات التشريج
    أسعار جديدة لبطاقات التشريج.. كيف أصبحت؟
    هزة أرضية
    هزّة قويّة تضرب بحر العرب.. و"مركز زلازل" يرصد تطوّرات الساعات الأخيرة!