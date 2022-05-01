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وزيرة خارجية السويد: فنلندا ستطلب الانضمام لحلف الأطلسي ‭"‬بكل تأكيد‭"‬

2 - مايو - 2022
حلف الناتو

حلف الناتو

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أكّدت وزيرة الخارجية السويدية “آن ليندي” للتلفزيون السويدي اليوم الأحد أن فنلندا ستتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأجبر الغزو الروسي لأوكرانيا كلًّا من السويد وجارتها الشرقية فنلندا على مراجعة موقفهما المتمثل في أن الحياد العسكري هو أفضل وسيلة لضمان الأمن القومي.

وقالت ليندي لتلفزيون (إس.في.تي) العام “نحن نعلم بشكل أو بآخر أن فنلندا سوف تتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. هذا يغير التوازن بالكامل… إذا انضمت إحدى دولنا، فإننا نعلم أن التوتر سيزداد”.

وعندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد أن فنلندا ستنضم إلى الحلف، ردت “أعتقد أنه يمكنك قول ذلك بكل تأكيد”.

ومن المتوقع أن تتخذ السويد وفنلندا قرارًا بشأن الانضمام إلى هذا الحلف العسكري في الأسابيع المقبلة.

وقال وزير الخارجية الفنلندي “بيكا هافيستو” يوم الجمعة إنه يأمل في أن تتخذ فنلندا والسويد خيارات مماثلة في نفس التوقيت.

    المصدر :
  • رويترز

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