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وزيرة خارجية اليابان: غزة في وضع خطير وقلبي يعتصر على فقدان أرواح بريئة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2023 8:22 صباحًا
وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا

وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا

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أعلنت وزيرة خارجية اليابان، الخميس، يوكو كاميكاوا، أنها ستقوم بزيارة رام الله والتحدث مع القادة الفلسطينيين خلال جولتها التي تشمل إسرائيل والأردن وذلك في إطار جهود طوكيو لتهدئة صراع الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة خارجية اليابان “غزة في وضع خطير وقلبي يعتصر عندما أفكر في فقدان أرواح بريئة”.

وأضافت الوزيرة اليابانية “سنواصل الجهود الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في غزة”، وفقا لرويترز.

وكانت اليابان حثت إسرائيل، في وقت سابق، على وقف الهجمات على غزة مؤقتا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس 2\11\2023، قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية إنه جرى إجلاء المواطنين اليابانيين العشرة وأفراد أسرهم الفلسطينيين الثمانية الراغبين في مغادرة غزة إلى مصر.

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي دوري، أن مواطنا يابانيا يعيش في غزة ظل في القطاع مع عائلته.

    المصدر :
  • وكالات

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