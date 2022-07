وزيرة خارجية بريطانيا: جونسون اتخذ القرار الصائب بإعلان الاستقالة

قالت وزيرة خارجية بريطانيا، الخميس، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون اتخذ القرار الصائب بإعلان استقالته من منصبه.

وكتبت ليز تراس، عبر حسابها في تويتر، “يجب التحلي بالوحدة والهدوء حتى اختيار زعيم جديد للمحافظين”.

كما أضافت في تغريدة من بالي حيث من المتوقع أن تشارك في اجتماع وزاري لمجموعة العشرين الجمعة “حققت الحكومة بقيادة بوريس العديد من الإنجازات، منها تقديم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واللقاحات ودعم أوكرانيا”.

The PM has made the right decision.

The Government under Boris's leadership had many achievements – delivering Brexit, vaccines and backing Ukraine.

We need calmness and unity now and to keep governing while a new leader is found.

— Liz Truss (@trussliz) July 7, 2022