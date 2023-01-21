السبت 28 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 21 يناير 2023 |
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وزيرة فرنسية سابقة: شيراك كان مقتنعاً أن حزب الله ونظام الأسد هما من اغتالا رفيق الحريري

منذ 4 دقائق
الرئيس الشهيد رفيق الحريري

الرئيس الشهيد رفيق الحريري

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أعلنت وزيرة الدفاع والخارجية الفرنسية السابقة ميشال أليو ماري أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك كان مقتنعاً منذ البداية أن حزب الله ومن ورائه النظام السوري هما من نفذا جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق الشهيد رفيق الحريري.

وأشارت أليو ماري إلى أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خضعت لضغوط كبيرة من طرف النظام السوري حتى لا تظهر أسماء مسؤولين سوريين في الحكم النهائي للمحكمة، وهو ما يُفسّر صدور تقريرين مختلفين عن المحكمة لجهة الأشخاص المشتبه بتورطهم بالجريمة.

في سياق منفصل، نبّهت أليو ماري كوندوليزا رايس من تبعات غزو العراق على المنطقة، والأخيرة قالت لها لاحقا: لم يكن تحليلك للوضع في العراق خاطئاً.

رئيسة الدبلوماسية الفرنسية السابقة تحدثت عما حققه الاتحاد الأوروبي، وعن سبب عدم قبول تركيا في الاتحاد.

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