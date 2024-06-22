السبت 16 ذو الحجة 1445 ﻫ - 22 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير ألماني: الرسوم الجمركية المقترح فرضها على الصين ليست "عقوبة"

منذ ساعة واحدة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

A A A
طباعة المقال

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمسؤولين صينيين في بكين اليوم السبت 22 حزيران/يونيو 2024، إن الرسوم الجمركية التي يقترح الاتحاد الأوروبي فرضها على سلع صينية ليست “عقوبة”.

تعد زيارة هابيك للصين هي الأولى التي يقوم بها مسؤول أوروبي كبير منذ أن اقترح التكتل فرض رسوم باهظة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لمكافحة ما يعتبره الاتحاد الأوروبي دعما مفرطا.

وحذرت الصين أمس الجمعة قبل وصوله من أن تصاعد الاحتكاكات مع الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى حرب تجارية.

وخلال اجتماعه مع تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، قال هابيك إن الرسوم الجمركية المقترحة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص مع الصين.

ورد تشنغ “سنبذل قصارى جهدنا لحماية الشركات الصينية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم كوبا
كوبا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لدعم الفلسطينيين
علم الأردن
الأمن الأردني يضبط كمية من المتفجرات في منطقة ماركا الجنوبية بعمان
قصف على منطقة بيلغورود الروسية - أرشيفية
أوكرانيا تسقط 12 صاروخا و13 مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم جديد

الأكثر قراءة

لبنان - كندا
خشية وقوع الحرب.. كندا تستعد لإجلاء 45 ألف مواطن من لبنان
المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس السوري بشار الأسد
الأسد لخامنئي.. لن أنضم إلى معركة وحدة الساحات!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
زلزال جديد يهدد هذه الدول.. الخبير الهولندي يضرب من جديد