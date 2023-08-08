وزير إسرائيليّ يتجاهل وصف أميركا لمقتل شاب فلسطينيّ بأنّه "هجوم إرهابيّ"

تجاهل وزير إسرائيلي اليوم الثلاثاء استخدام الولايات المتحدة النادر لعبارة “هجوم إرهابي” في وصفها لمقتل شاب فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في الوقت الذي طلب فيه محامي مستوطنين يهوديين محتجزين للاشتباه في مسؤوليتهما عن الحادث من المحكمة إطلاق سراحهما.

وقال وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر، والذي كان يشغل في السابق منصب رئيس مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الداخلي (شين بيت): “لا أنصح بالنظر إلى تعريف الولايات المتحدة بوصفه تعريفًا مهنيًا دقيقًا. فهم في النهاية لا يعتمدون على المعلومات المخابراتية وإنما على التقارير الإعلامية”.

وقال لراديو الجيش الإسرائيلي: “كل ما يتم ضخه في التقارير الإعلامية، بعضه إما صحيح أو خاطئ أو مغرض أو غير ذلك.. المهم بالنسبة لنا هو ما حدث هناك”.

وبدت وزارة الخارجية الأميركية غير راغبة أمس الاثنين في توضيح سبب لهجتها الحادة في حادث مقتل الشاب الفلسطيني في برقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر للصحافيين: “ما نعتقده هو أنه كان هجومًا إرهابيًا وعبرنا عن قلقنا بشأنه ولهذا أطلقنا عليه ذلك”.

وأضاف: “لقد أوضحنا مخاوفنا، لكنني أود أن أشير إلى أن حكومة إسرائيل أجرت عملية اعتقال في هذه القضية وتسعى إلى محاسبة الجاني، وهذا إجراء مناسب”.

يأتي ذلك بعد أن قال مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية يوم السبت: “نستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنه مستوطنون إسرائيليون متطرفون أمس”، وذلك في أول استخدام لهذه العبارة في سياق عنف المستوطنين.

ومع توقف عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة منذ نحو عشر سنوات، بدأت واشنطن تراقب بقلق تصاعد العنف في الضفة الغربية وأعمال الشغب الانتقامية التي يشنها مستوطنون يهود وتسببت في تدمير ممتلكات للعديد من الفلسطينيين، بعضهم يحمل الجنسيتين الأميركية والفلسطينية.

وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على المستوطنين الإثنين، بتهمة قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عامًا يوم الجمعة بالقرب من قرية برقة، وهي الواقعة التي وصفها محاميهما بأنها جاءت دفاعًا عن النفس بعد أن أطلق أحدهما النار على مجموعة من الأفراد كانوا يرشقونهما بالحجارة.

واتهمت الشرطة في بادئ الأمر المستوطنين بارتكاب “جريمة قتل عمد أو بالإهمال المتعمد” بدافع عنصري، لكن عضوًا في مجلس الوزراء الأمني الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعم أنّه لم يتضح بعد من الذي يمكن تحميله مسؤولية قتل الشاب الفلسطيني في قرية برقة.

إلى ذلك، استمعت المحكمة المركزية في القدس إلى دفوع محامي المستوطنين الذي طالب بالإفراج عنهما لحين تقديمها لمحاكمة محتملة. ونُقل أحدهما للمستشفى تحت حراسة الشرطة بسبب إصابة في الرأس.

وقال محاميهما ناتي روم للصحافيين: “كان تصرفهما نابعًا من حرصهما على إنقاذ حياتهما وحياة الآخرين.. إنه لأمر محزن للغاية أن نراهما هنا في المحكمة وآمل في إطلاق سراحهما قريبًا”.

وفي واقعة أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين من برقة. ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة عسكرية في الضفة الغربية.