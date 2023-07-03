وزير إسرائيلي: عملية جنين محدودة ولن تمتد لمناطق أخرى

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الاثنين، أن إسرائيل لا تعتزم توسيع نطاق العملية العسكرية في مدينة جنين الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية المحتلة بأكملها.

وقال كوهين في مؤتمر صحافي في القدس إن هدف العملية هو التركيز على جنين، بحسب ما نقلت رويترز.

في موازاة ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن “عملية جنين لا تزال مستمرة، وسنواصل العمل لإحباط التهديدات”، مشيراً إلى إصابة أحد جنوده بانفجار قنبلة يدوية خلال العملية.

وأضاف أنه استهدف بغارات جوية 10 مواقع في جنين، فيما قال مراسل العربية/الحدث إن أكثر من مئتي دبابة ومدرعة إسرائيلية اقتحمت جنين ومخيمها.

مقتل 7 فلسطينيين

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سبعة فلسطينيين قتلوا وأصيب 28 آخرون بينهم ثمانية بجروح خطيرة، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت على مدينة جنين ومخيمها.

كما قال مدير مستشفى جنين “للعربية/الحدث” إنه حتى الآن “سجلنا 7 قتلى وأكثر من 30 جريحاً”، مضيفاً “10 مصابين بإصابات حرجة في الرعاية المركزة والعدد في ارتفاع”.

وكانت طائرات إسرائيلية قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه. وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

سلسلة غارات

فيما قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على المخيم استهدفت إحداها نادي مخيم جنين، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وبحسب الشهود فإن النيران اشتعلت في أكثر من مبنى داخل المخيم.

تزامنا مع الغارات الجوية، أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات الآليات العسكرية بدأت الدخول إلى مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور.

وقالت مصادر فلسطينية إن أصوات اشتباكات وانفجارات تُسمع بشكل متتابع في أكثر من موقع.

وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي أرسل رسائل نصية على هواتف الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها تدعوهم فيها للبقاء في منازلهم والمحافظة على عائلاتهم.