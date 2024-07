وزير إسرائيلي يثير الجدل بترويجه لفكرة احتلال سيناء

أثار وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، الجدل بعد إعادة نشر تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أمس الأربعاء، تروّج لمنتجات تدعو إلى احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية.

ودعت التغريدة التي تروج لمنتجات تحمل شعار “الاحتلال الآن”، إلى شراء قمصان مطبوع عليه ما يفترض أنه خريطة لإسرائيل تضم الضفة الغربية وغزة وسيناء.

Amichai Eliyahu, a member of PM Netanyahu’s cabinet, retweets a post endorsing a website calling for “occupation now” in both Gaza and the Sinai Peninsula (part of Egypt).

The website states “ניפגש בתעלת סואץ” – which in English means “we will meet at the Suez Canal.” pic.twitter.com/vB6XpGuTe3

— Sam Sokol (@SamuelSokol) July 3, 2024