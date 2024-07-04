وزير إسرائيلي يثير الجدل بترويجه لفكرة احتلال سيناء

أثار وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، الجدل بعد إعادة نشر تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أمس الأربعاء، تروّج لمنتجات تدعو إلى احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية.

ودعت التغريدة التي تروج لمنتجات تحمل شعار “الاحتلال الآن”، إلى شراء قمصان مطبوع عليه ما يفترض أنه خريطة لإسرائيل تضم الضفة الغربية وغزة وسيناء.

Amichai Eliyahu, a member of PM Netanyahu’s cabinet, retweets a post endorsing a website calling for “occupation now” in both Gaza and the Sinai Peninsula (part of Egypt). The website states “ניפגש בתעלת סואץ” – which in English means “we will meet at the Suez Canal.” pic.twitter.com/vB6XpGuTe3 — Sam Sokol (@SamuelSokol) July 3, 2024

وتضمنت التغريدة رابطا لموقع إلكتروني يبيع بضائع تحمل شعار “الاحتلال الآن”، ويدعو إلى توسيع الاحتلال الإسرائيلي ليشمل سيناء وجنوب لبنان والأردن.

وجاء في التغريدة الأصلية التي أعاد إلياهو نشرها: “الشعب يطالب بالاحتلال! الاحتلال الآن!”.

وإلياهو عضو حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف الذي يتزعمه، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ولم يستجب المتحدث باسم إلياهو ولا المتحدث باسم وزير الأمن القومي لطلبات التعليق لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

فيما رفض مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، التعليق عندما سئل عن وجهة نظره بشأن منشور الوزير.

واعتاد إلياهو على الخطابات المثيرة للجدل، بما في ذلك اتهام رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ”التمرد” ضد الائتلاف الحاكم، ووصف المتظاهرين المناهضين للحكومة بـ”الأشرار”، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

وفي نوفمبر الماضي، أثارت تصريحات إلياهو التي قال فيها إن “إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة من بين الخيارات المحتملة”، غضبا دوليا، وهو التصريح الذي وصفه نتانياهو في وقت لاحق بأنه “منفصل عن الواقع”.