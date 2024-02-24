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وزير إسرائيلي يحذر بايدن من "محرقة"

منذ 17 دقيقة
وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو

وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو

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قال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، اليوم السبت 24 فبراير/شباط 2024، إن الرئيس الأميركي جو بايدن “يرتكب خطأ فادحا بموافقته على قيام الدولة الفلسطينية، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى محرقة”.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن “العالم يمكنه أن يستوعب ملايين اللاجئين، لكنه لا يسمح لسكان غزة بالانتقال من مكان لآخر، ولا يسمح بتحرير سكان غزة من حكم حماس”.

وفيما يخص الاستيطان، أضاف أنه “حيثما توجد المستوطنات سيكون هناك الأمن”.

يذكر أن عميحاي إلياهو كان قد صرح سابقا بقصف غزة بالسلاح النووي، مطالبا إسرائيل “بإيجاد طرق أشد إيلاما للفلسطينيين من الموت لتحطيم معنوياتهم ومنعهم من الوقوف من جديد”، كما أيد فكرة احتلال القطاع وبناء المستوطنات هناك.

وترغب واشنطن في أن تتوصل إسرائيل وحركة “حماس” إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان.

    المصدر :
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