وزير إيراني: الوزراء يعانون من مشاكل معيشية

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإيراني، حجت الله عبد الملكي، اليوم الأحد، إن سوء الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية لا يقتصران على العمال والموظفين فقط بل يشملان حتى كبار المسؤولين والمستشارين والوزراء في الحكومة.

وأضاف حجت الله عبد الملكي في حديث للتلفزيون الإيراني عن تراجع القوة الشرائية للعمال أن ”الوزراء أنفسهم يعانون مشاكل معيشية بسبب الأوضاع الاقتصادية والتضخم الحاصل في البلاد“.

وأجاب وزير العمل الإيراني ردّا على سؤال حول معرفته بالقوة الشرائية للعمال ”لماذا تقول العمال؟، حتى أرباب العمل وكبار المديرين التنفيذيين والمستشارين، وحتى نحن (الوزراء) لدينا مشاكل معيشية“.

وأرجع وزير العمل الوضع إلى ”الظروف الاقتصادية والتضخم المفروض على اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة“، دون أن يكشف عن خطط الحكومة للخروج من الوضع الاقتصادي السيئ الذي تمر به إيران.

وقبل وصوله إلى الوزارة في وقت سابق من هذا العام، أعرب عبد الملكي عن أمله بأن ”يشهد الشعب ثورة في المجال الاقتصادي خلال العام الإيراني الجاري، مع وصول حكومة ثورية (متشددة) إلى السلطة“.

كما شدد على أن ”كل من يلوم الولايات المتحدة على كل مشاكل البلاد العديدة هو بلا شك مخطئ“، مضيفا ”في كثير من الحالات، يكون المسؤولون في البلاد هم المقصرين الرئيسين“.

ويعدّ ارتفاع أسعار السلع في البلاد أكبر مشكلة يواجهها الناس، فيما تنخفض القوة الشرائية لمختلف الطبقات يوما بعد آخر.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر مركز الإحصاء الإيراني تقريرا جديدا عن التضخم، وأعلن فيه أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات في البلاد خلال 12 شهرا حتى أكتوبر من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (التضخم السنوي) ارتفعت بنسبة 61.4%، وهو رقم قياسي جديد في تضخم أسعار الغذاء.

وإن عدم كفاءة الحكومة وانتشار الفساد والعقوبات الاقتصادية إلى جانب أزمة كورونا من أهم العوامل التي أسهمت في اضطراب الاقتصاد الإيراني.

وفي أواخر الشهر الماضي، وصف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران (أحد أجهزة الحكم)، صادق آملي لاريجاني، الأوضاع الاقتصادية في بلاده بـ“المقلقة“، عازيا ذلك إلى الغلاء والتضخم المذهل.

وقال لاريجاني إن ”بعض الإيرانيين لم يعد بإمكانهم شراء اللحوم أو الفواكه بسبب الغلاء، والتضخم المذهل في البلاد، وإن أسعار السلع والخدمات في البلاد والضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها الفقراء أمر مقلق للغاية“.